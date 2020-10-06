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Вторник, 6 октября 2020, 23:49 мск

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Швеция намерена изучить российскую подлодку «Сом»

Министерство иностранных дел Швеции назначило специального следователя для изучения российской подводной лодки «Сом», затонувшей севернее Стокгольма более ста лет назад.

Подводная лодка «Сом», находившаяся на вооружение Российского императорского флота, затонула у берегов Уппланда в 1916 году, когда шла Первая мировая война. В 2015 году «Сом» была обнаружена на глубине 90 метров водолазами поисковой компании Ocean X Team. Спустя пять лет спасение обломков так и не произошло, но было множество поездок чиновников Министерства иностранных дел между Швецией и Россией, сообщает портал «Новости Швеции».

Однако теперь министерство иностранных дел Швеции сообщает, что они назначили специального следователя по вопросам обращения с затонувшим российским судном.

«Следствие приступило к работе ещё летом, и расследование планируется завершить в 2021 году», – сообщает секретарь шведского МИД Антон Дальквист.

Подводники из Ocean X Team до сих пор не получили компенсацию за проделанную ими работу по поиску места крушения подлодки. Будет ли она поднята на поверхность, а 18 тел погибших членов экипажа доставлены домой в Россию, пока неясно. В письме от прошлого лета министр иностранных дел Швеции Анн Линде пишет, что необходимо решить множество юридических и технических вопросов.

«Мы надеемся на разрешение ситуации, но вопрос в том, когда. Немного грустно, что нам приходится об этом беспокоиться. Мы несколько раз обращались в Министерство иностранных дел и пытались им объяснить, насколько это важно для нас и для родственников моряков в России», – рассказал водолаз Деннис Осберг.

Стокгольм, Елена Васильева

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© 2020, РИА «Новый День»

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