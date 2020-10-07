Официальный представитель ВОЗ: Европа все больше устает от коронавируса

Директор отделения Всемирной организации здравоохранения по Европе призвал к активным действиям против «усталости», вызванной пандемией Covid-19, предупредив, что в некоторых случаях апатия по отношению к вирусу достигла высокого уровня.
«Основываясь на агрегированных данных опроса по странам ЕС, мы можем видеть, что утомляемость среди опрошенных растет», – рассказал Ханс Клюге во вторник на пресс-конференции.
«Хотя утомляемость измеряется по-разному, и уровни утомляемости различаются в зависимости от страны, в настоящее время, по оценкам, в некоторых случаях она достигает в ЕС более 60%», – добавил Клюге.
Клюге сказал, что «такого уровня утомления следует ожидать» во время столь затяжной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, когда граждане уже принесли «огромные жертвы».
«Хотя мы все устали, я считаю, что можно активизировать и возродить усилия по решению меняющихся «ковидных» проблем, с которыми мы сталкиваемся», – сказал Клюге.
Европа может принять меры: по мнению Клюге, европейские страны могут повернуть вспять эту тенденцию и бороться с распространением Covid-19, «регулярно отслеживая пульс общества» и «удовлетворяя потребности граждан новыми, инновационными способами».
«От понимания поведенческих потребностей молодых людей, возвращающихся в университет, до эмоциональной изоляции в домах престарелых, политика должна определяться растущим объемом имеющихся у нас данных о поведении людей и об утомляемости», – посоветова глава европейского бюро ВОЗ, которого цитирует CNN.
Париж, Елена Васильева
Париж. Другие новости 06.10.20
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