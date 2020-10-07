Германия возвращается к весенним пикам заболеваемости ковидом

Германия сообщила о 2828 новых случаях заболевания Covid-19 в среду – это самое большое количество ежедневных инфекций с 18 апреля, сообщает Институт Роберта Коха.

В настоящее время в стране зарегистрировано более 306000 случаев коронавируса, в том числе не менее 9562 случая смерти.

Пик заболеваемости в Германии пришелся на конец марта – начало апреля, когда власти регистрировали более 6000 случаев в день.

С весны число подтвержденных ежедневных случаев заболевания значительно снизилось, а с конца июля снова начался сот статистики.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 07.10.20

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