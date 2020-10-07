Премьером Финляндии сегодня стала 16-летняя активистка

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на один день передаст свои полномочия 16-летней активистке Аави Мурто. Это произойдет по случаю Международного дня девушек под эгидой ООН.

Как сообщает пресс-служба правительства Финляндии, временная замена премьера состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover.

В рамках программы, которая является частью празднования Международного дня девушек ООН (отмечается 11 октября), во всем мире они становятся на места общественных и политических лидеров.

В Финляндии пост главы правительства в течение одного дня будет занимать 16-летняя Аава Мурто. Как планируется, она обсудит с Санной Марин роль страны на международной арене и ее возможности для реализации девушек в различных сферах. Кроме того, Марин и Мурто будут обсуждать вопрос преследования несовершеннолетних в интернете.

Аава Мурто также встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли Виле Скиннари, главой минюста Туомасом Пейсти и членом парламента Ийрисом Суомелой.

Как известно, Международный день девушек был провозглашен на 66-й Генассамблее ООН 19 декабря 2011 года, а отмечать его начали уже в 2012-м. Инициатором соответствующей резолюции ООН была Канада.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 07.10.20

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