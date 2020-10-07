Одинокий родитель с детьми или пары без детей – самый распространенный тип семьи в Латвии

Лишь в 43,2% семей Латвии есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, сообщает сегодня агентство Delfi. Самый распространенный тип семьи – одинокий родитель с одним или несколькими детьми, второй по распространенности – пары без детей. Таковы данные Центрального статистического управления (ЦСУ) на 2020 год.

По данным на начало 2020 года в Латвии было 508 700 семей, что на 79 000 или на 13% меньше, чем в 2011 году. Количество жителей за это время сократилось на 8%, то есть на 167 000 человек.

Семьей ЦСУ считает живущую вместе пару (женатую или нет) или одинокого родителя с детьми любого возраста. Учитывается только родство первой степени – живущие вместе с внуками бабушки или дедушки не считаются семьей.

В начале 2020 года в 220 000 семей (43,2% от общего количества) был хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Самый распространенный тип семьи – это один родитель с несовершеннолетним ребенком, таких семей 23,6%. Второй по распространенности тип – бездетные пары (22,3%), третий – женатые пары с несовершеннолетними детьми (16,2%).

За 9 лет существенно увеличилось количество одиноких родителей, так как выросло и число разводов – Латвия лидирует в Европе по количеству разводов, в 2019 году на 1000 жителей приходилось 3,1 развода, и в половине случаев у пары были дети. Увеличилась и эмиграция – четверть всех эмигрантов составляют мужчины от 25 до 44 лет, причем треть из них женаты. Кроме того, около 40% детей рождается вне брака, сообщает Delfi.Lv.

Рига, Елена Васильева

Рига. Другие новости 07.10.20

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