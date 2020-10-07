Словацкие ветераны антикоммунистического сопротивления получат 1989 евро

Единовременная надбавка в символической сумме 1989 евро должна быть выплачена ветеранам антикоммунистического сопротивления в Словакии или оставшимся после них вдовам, вдовцам и сиротам. Это следует из проекта поправки к закону о доплате к пенсии политзаключенным, внесенного словацкой правительственной коалицией. По данным агентства SITA, «основная цель предложения – подчеркнуть важность жертв тех, кто выступал против коммунистического режима, когда их личная свобода была ограничена». Авторы поправок считают, что «пример сопротивления может быть примером и вдохновением, особенно для молодых людей, чтобы они смогли оценить ценности демократии и свободы».

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 07.10.20

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