С полуночи в Италии введен тотальный масочный режим

Власти Италии пытаются дать отпор второй волне коронавируса. На Апеннинах за 24 часа инфекция выявлена у 4458 человек, что почти на тысячу больше, чем днем ранее. Данный суточный прирост новых случаев самый большой с начала апреля.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство страны обязало граждан носить маски на всей территории государства, в том числе на открытом воздухе, сообщает «Евроньюс». Исключения допустимы только при нахождении в одиночестве или с наиболее близкими, для детей в возрасте до 6 лет, людей, которым маски противопоказаны из-за хронических патологий, а также при занятии спортом на открытом воздухе.

За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от 400 до 1 000 евро. В то же время власти пытаются не допустить новых ограничений промышленной и экономической, хотя локально, в зависимости от ситуации, возможно введение «красных зон». Ранее правительство продлило режим ЧС до 31 января 2021 года.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 08.10.20

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