В Сен-Дени шесть детей в садике играли с кокаином

Полиция парижского пригорода Сен-Дени расследует инцидент, в ходе которого воспитанники одного из местных детских садов принесли на игровую площадку пакетик с кокаином.

В общей сложности с наркотическим веществом проконтактировали шесть детей. Отмечается, что они его подносили к лицу и рту, в итоге двое детей были госпитализированы с признаками легкого наркотического опьянения, но спустя пару часов выписаны домой в нормальном состоянии.

Где дети нашли наркотик – устанавливается. Администрация дошкольного учреждения исключает вероятность того, что кокаин находился на территории ДОУ, сообщает газета «Фигаро».

Прокуратура по данному факту пока никаких комментариев не дает.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 09.10.20

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