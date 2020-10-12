Президент Французской Полинезии встретился с Макроном и заболел ковидом

Через три дня после встречи с Эммануэлем Макроном в Париже у президента Французской Полинезии Эдуарда Фрича по возвращении на Таити обнаружился положительный результат на Covid-19. В заявлении говорится, что его партнер, который путешествовал с ним, также прошел тест, но его результаты оказались отрицательными. 68-летний Эдуард Фритч встретился с президентом Макроном в четверг и на следующий день вылетел в Папеэте.

В субботу вечером он прошел обследование, «потому что у него была небольшая температура и боли в суставах». Результат, полученный в ночь с субботы на воскресенье, был «положительным», сообщает «Фигаро».

Во время своего пребывания в Париже неделей ранее Эдуард Фрич также встретился с премьер-министром Жаном Кастексом, министром иностранных дел Себастьеном Лекорну и в понедельник, 5 октября, министром внутренних дел Жеральдом Дарманином.

Папеэте, Елена Васильева

Папеэте. Другие новости 12.10.20

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