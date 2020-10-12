Франция увеличило количество городов, входящих в категорию максимальной готовности из-за роста числа случаев заражения Covid-19

Французские города Тулуза и Монпелье будут добавлены в категорию «максимальной готовности» к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили соответствующие региональные агентства здравоохранения.

Париж, Марсель, Лилль, Лион, Гренобль, Сент-Этьен и заморский департамент Гваделупа уже находятся в «категории максимальной опасности» и подвергаются более строгим мерам в связи с коронавирусом, таким как закрытие баров и тренажерных залов.

«Максимальная тревога» во Франции устанавливается, когда уровень заболеваемости вирусом составляет более 250 случаев на 100 000 человек, когда уровень заболеваемости среди людей в возрасте 65 лет и старше превышает 100, и когда более 30% коек в палатах интенсивной терапии занимают пациенты с коронавирусом.

В серии твитов поздно вечером в воскресенье министр здравоохранения Франции Оливье Веран ответил на критику мер и предложения установить больше коек интенсивной терапии: «Наши медработники много работали в первую волну и устали. Больше коек в отделении интенсивной терапии означало бы массовую отмену запланированных операций и дальнейшую отсрочку оказания помощи. Мы хотим замедлить распространение вируса, избежать тяжелых форм, ограничить пребывание людей в отделениях интенсивной терапии и снизить смертность. Мы защищаем не только возможности больниц, но и жизни французов».

Напомним, что во Франции за предыдущие 24 часа зарегистрировано 16 101 новый случай ковида. Однодневный максимум в 26 896 новых случаев был достигнут во Франции в субботу.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 12.10.20

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