Мэр второго по величине города в Нидерландах изолирован с ковидом

Ахмед Абталеб, мэр второго по величине города Нидерландов – Роттердама – дал положительный результат на коронавирус.

В заявлении, опубликованном в понедельник, городские власти заявили, что Абталеб находится «дома с легкими симптомами, и, по совету муниципальной службы здравоохранения, он должен оставаться в изоляции в течение семи дней».

Представитель мэра сказал CNN, что у него начали проявляться симптомы в пятницу, а в воскресенье вечером результат теста на вирус оказался положительным.

Состояние чиновника позволяет ему не передавать полномочия и работать из дома.

Роттердам, Елена Васильева

Роттердам. Другие новости 12.10.20

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