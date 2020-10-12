В пяти городах Германии резко осложнилась ситуация с коронавирусом

За последнюю неделю крупнейшие города Германии стали горячими точками по темпам распространения коронавируса. Ситуация осложнилась в Берлине, а также таких городах как Кельн, Дюссельдорф, Эссен и Штутгарт.

В Штутгарте дела идут настолько плохо, что мэрия запросила военную помощь для преодоления кризиса – это является необычным шагом для крупного немецкого города.

По данным Института Роберта Коха (RKI), в понедельник в стране было выявлено 2467 новых случаяев заражения коронавирусом.

Всего в Германии с начала пандемии вывлено 325 331 случев коронавируса и 9621 смертельный исход.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 12.10.20

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