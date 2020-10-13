В Стокгольме «накрыли» крупнейший публичный дом

Стокгольмская полиция провела спецоперацию и закрыла крупнейший бордель шведской столицы. Задержаны 42 любителя интимных наслаждений.

Мероприятие прошло под кодовым названием «Треска» (Insats Torsk) по ряду адресов на Сёдермальме и Норрмальме в Стокгольме. Но крупнейший бордель был обнаружен в бывшем здании государственного налогового управления Skatteskrapan, где теперь располагается студенческое общежитие, торговый центр и эксклюзивный ресторан на самом верху 26-этажного здания, сообщает портал «Новости Швеции».

Жертвами проституции оказались выходцы из разных стран – Швеции, Румынии, Нигерии, Кении, России, Беларуси, Украины, Испании, Эквадора, Колумбии и Польши. Из 41 проститутки 35 оказались женщинами, 5 мужчинами и один трансгендер. Все в возрасте от 18 до 45 лет.

Один час в публичном доме стоил 2500 шведских крон, и проститутки тщательно следили за тем, чтобы клиент был именно шведом.

Всего было арестовано 42 покупателя секса. Самому молодому покупателю 18 лет, а самому старшему 77 лет. 27 из них немедленно согласились пройти терапию от сексуальной зависимости в KAST-клиниках. Те из них, кто признал вину в правонарушении, будут наказан штрафом в зависимости от их дохода. А кто отрицает преступление, предстанет перед Стокгольмским окружным судом.

Стокгольм, Елена Васильева

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