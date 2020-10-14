Норвегия обвинила русских в кибернападении на парламент

За августовской кибератакой на парламент Норвегии стояла Россия, заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Тогда хакеры получили доступ к электронному общению некоторых депутатов и их помощников, уточняет Reuters. Посольство России в Осло назвало обвинение провокацией.

«Основываясь на информации, доступной правительству, мы пришли к выводу, что за этими действиями стоит Россия, – говорится в заявлении главы дипломатии Северных стран. – Это серьезный инцидент, затрагивающий самые важные демократические институты».

Напомним, что 24 августа норвежские силы безопасности зафиксировали кибератаку на учетные записи электронной почты небольшого числа членов парламента и сотрудников. В результате были украдены «различные объемы данных». Власти тогда виновных в произошедшем не озвучили.

В МИДе не сообщили, намерена ли Норвегия принять ответные меры, например, в виде высылки одного из российских дипломатов из страны.

Посольство России в Осло назвало обвинение «умышленной провокацией, наносящей ущерб двусторонним отношениям». По мнению диппредставительства, Осло не обосновал свои претензии доказательствами, и посольство считает эти обвинения «неприемлемыми», сообщает Reuters.

Норвегия является членом Североатлантического альянса и имеет небольшую общую границу с Россией в Арктике.

Осло, Елена Васильева

Осло. Другие новости 14.10.20

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