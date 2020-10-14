Нидерланды закрывают бары и прекращают продавать алкоголь после 20:00

Нидерланды вводят частичный карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. До сих пор данная страна придерживалась более либерального подхода к общественной жизни граждан.

Однако в среду органы здравоохранения Нидерландов сообщили о новом ежедневном рекордном количестве случаев заражения коронавирусом – 7 393. Всего за последнюю неделю было выявлено 43 903 новых случая заболевания, зарегистрировано 150 смертей от ковида.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), за последние 14 дней Нидерланды занимают третье место по уровню новых инфекций на 100 000 жителей в Европе после Чешской Республики и Бельгии.

В связи с этим с 14 октября закрываются бары и рестораны, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

После нескольких месяцев отказа от ношения маски она снова становится обязательным атрибутом. Ее ношение обязательно в закрытых помещениях для лиц старше 13 лет. Продажа алкоголя будет запрещена с 20:00, сообщил Марк Рютте.

«Мы начинаем частичное сдерживание социалной жизни», – сказал г-н Рютте в ходе телевизионной пресс-конференции. – Будет больно, но это единственное решение. Надо быть строже».

В последние месяцы правительство Рютте продвигает политику «умного сдерживания», которая намного менее строга к населению, чем у европейских соседей, но она больше не в состоянии контролировать вторую волну эпидемии, резюмируют голландские СМИ.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 14.10.20

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