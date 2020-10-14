Макрон сегодня обратится к нации – вторая волна ковида идет по «драматичной» траектории

Франция столкнулась со второй волной Covid-19, которая следует по «драматической» траектории. В связи с этим Эммануэль Макрон намерен сегодня вечером обратиться к нации, чтобы объявить о ряде новых ограничительных мер. Они могут включать в себя и комендантский час в крупных городах, включая Париж.

Как сообщает газета «Фигаро», утечки из офиса Макрона говорят о том, что активно рассматривается вариант введения ночного комендантского часа с закрытием магазинов и общественных мест, запрет на передвижение с 20:00, 21:00 или 22:00, а также возвращение к дистанционной работе и регулирование работы общественного транспорта. Все варианты развития событий лежат на столе, рассказали источники в Елисейском дворце после заседания национального Совета по охране здоровья.

Премьер Франции Жан Кастекс также собирал во вторник вечером несколько министров, включая министров здравоохранения Оливье Верана, экономики Бруно Ле Мера, внутренних дел Жеральда Дарманина, образования Жан-Мишеля Бланкера или даже судью Эрика Дюпон-Моретти в Матиньоне. Однако о том, что обсуждалось на этом совещнии, информации нет.

Новые правила жизни нации в условиях второй волны Макрон объявит сегодня лично в 19:55 на каналах TF1 и France 2. Выступление должно продлиться 45 минут, – это его первое длительное обращение к французам о коронавирусе с 14 июля 2020 года.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 14.10.20

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