Сovid-19 может вызвать необратимую глухоту

Ковид может привезти к глухоте – об этом сообщает британский медицинский журнал BMJ Case Reports. Этот симптом и осложнение хотя и редко, но случается у пациентов, переживших коронавирусную инфекцию нового типа.

По мнению британских медиков, к множеству симптомов Covid-19 следует обязательно добавить глухоту как побочный эффект интоксикации организма. «Несмотря на обширную литературу о Covid-19 и различных симптомах, связанных с вирусом, отсутствует дискуссия о связи между Covid-19 и слухом», – сетуют врачи.

Они выступают за скрининг потери слуха в условиях больницы, включая отделения интенсивной терапии, где этим вопросом вообще не принято заниматься. Между тем, лечение стероидами дает наилучшие шансы на восстановление слуха у больного, пишут авторы статьи.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.10.20

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