В Испании в десять раз выросло количество детей, отравившихся санитайзерами

В Испании в этом году резко возросло количество детей, отравившихся дезинфицирующими средствами. Испанский национальный институт токсикологии и судебной экспертизы сообщил в среду, что в этом году их было 874, что в десять раз больше, чем в прошлом году. К счастью, никто не умер.
Две трети заболевших – это малыши, то есть дети в возрасте от одного до трех лет. Большинство из них проглотили гель, небольшое количество попало им в глаза или они его вдохнули.
«Наиболее частыми симптомами были раздражение желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея, кашель, красные глаза, слезотечение и помутнение зрения», – рассказали в Институте токсикологии. По данным медиков, в 80 процентах случаев симптомы «исчезли в короткие сроки».
Отметим, что в Испании, как и везде, дезинфицирующие гели применяются повсеместно – дома, на всех вокзалах, в магазинах, школах и общественных плавательных бассейнах, в ресторанах и т.д.
Мадрид, Елена Васильева
Мадрид. Другие новости 14.10.20
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