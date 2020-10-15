Мать продала своего сына иностранцу-гею

В Чехии мать-наркоманка продала своего сына чужому мужчине. Она получила за сделку 100 тысяч крон и вписала покупателя в свидетельство о рождении в качестве отца. Ребенка удалось вернуть родне только по решению суда.

Как пишет портал novinky.cz, история началась в 2014 году. 34-летняя наркоманка и воровка больше не могла заботиться о своем сыне, поэтому продала его человеку, для которого классическое усыновление было недоступно.

«Мужчина был зарегистрирован в свидетельстве о рождении как отец несовершеннолетнего и с тех пор он находился на его попечении», – говорилось в материалах дела, поступивших в суд.

Как это ни парадоксально, но за сделку, за преступление, заключающееся в передаче ребенка другому лицу, не являющемуся родственником, наказание получила только мать. За совершенное деяние, а также за дальнейшие кражи и преступления, связанные с наркотиками, ей дали 42 месяца тюрьмы. Из заключения она вышла в мае 2020 года. Она не общается со своим сыном, но выразила пожелание, чтобы его бабушка продолжала заботиться о нем.

Покупатель же остался безнаказанным – ответственности за это в законе не прописано.

«Хорошо дать любому бездомному ребенку шанс, чтобы понять, что он нужен кому-то. Придайте ему уверенности. Он может иметь положительный образец для подражания, только если он счастлив, любим и ценится. Он гордится мной. Я беру его с собой на работу, на выставки, в театр, а потом он может часами рассказывать о впечатлениях», – защищал в суде себя покупатель.

Но на самом деле все было немного иначе. Согласно имеющимся документам, семьей заинтересовался социальный работник. Оказалось, что мальчик не ходил в школу и не получал должного ухода.

«Его подозревают в том, что он недостаточно заботится о здоровье ребенка, не посещает с ним медицинские осмотры. Обвиняемый поздно ночью посещал различные кафе и гей-клубы в Брно, пренебрегал гигиеной несовершеннолетнего», – говорил на суде прокурор. В итоге суд, фактически, признал мужчину виновным в том, что он подвергает опасности ребенка.

В суде также выяснилось, что мужчина – не новичок в покупке детей. Он уже несколько раз покупал других детей у таких же социально неблагополучных матерей.

По данным бабушки проданного ребенка, и после решения суда о возврате мальчика родне, мужчина продолжает преследовать его. Он караулит его у дома и в школе, к делу несколько раз уже привлекали полицию.

Прага, Елена Васильева

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