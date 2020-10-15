Макрон ввел в Париже комендантский час

Парижская ночная жизнь, которая ассоциируется с беззаботным весельем, отменяется. За истекшую неделю, как сообщает Le Figaro, во Франции были зарегистрированы 80 тысяч новых заражений, это – самая высокая цифра в Европе.
В связи с резким обострением эпидемиологической ситуации президент Макрон ввел на территории столицы Франции, ее пригородов и еще 8 крупных агломераций комендантский час.
Запрет выходить из дома между 21 часом вечера и 6 часами утра начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, продлится минимум 4 недели, сообщает «Евроньюс».
«Полного запрета передвигаться в это время суток не будет, но чтобы покинуть жилище, должны иметься веские причины. Нельзя будет ходить по ресторанам, нельзя будет уйти из ресторана после 9-ти вечера, запрещено после этого времени посещать друзей, поскольку именно так разносят инфекцию», – заявил президент Франции журналистам на брифинге, состоявшемся в среду вечером.
Более того, в доме нельзя принимать больше 6 человек – об этом в коммюнике сообщил Елисейский дворец.
Париж, Елена Васильева
Париж. Другие новости 15.10.20
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