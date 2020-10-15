Развитие ситуации с ковидом в Европе «очень тревожное» – ВОЗ

Развитие ситуации с пандемией в Европе, по мнению экспертов ВОЗ, можно назвать очень тревожным. Об этом было заявлено на онлайн-конференции 15 октября. По мнению директора европейского бюро ВОЗ Ханса Крюгге, особое беспокойство вызывает переход планки в 100 смертей по всей территории ЕС в сутки.

«Количество случаев в день увеличивается, как и количество госпитализаций. Covid в настоящее время является пятой по значимости причиной смерти, и достигнут уровень в 1000 смертей в день», – сообщил директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-пресс-конференции.

Париж, Елена Васильева

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