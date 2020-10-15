Ирландцам запретили навещать друг друга

Ирландцы больше не имеют права навещать друг друга. Это – часть новых ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщил премьер-министр Майкл Мартин, жители Ирландии лишатся права посещать друг друга с полуночи четверга. Им не разрешат навещать друг друга ни в помещениях, ни на улице по всей Ирландии, где с начала пандемии от Covid-19 умерло 1835 человек.

Также закрываются магазины, в которых не продают товары первой необходимости, базы отдыха, бассейны и тренажерные залы в приграничных графствах Донегол, Монаган и Каван, где проживает около 300 000 человек.

Дублин, Елена Васильева

Дублин. Другие новости 15.10.20

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