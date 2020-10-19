В Праге ковидные диссиденты во время демонстрации напали на полицию

Полиция задержала более сотни протестующих после воскресной демонстрации на Староместской площади в Праге. Они подозреваются в организации массовых беспорядков и насилии в отношении полицейских.

О количестве задержанных сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова. Она напомнила, что еще 50 человек были задержаны полицией перед мероприятием. По словам пресс-секретаря, по вине футбольных хулиганов пострадали двадцать полицейских, сообщает портал novinky.cz.

Как рассказала г-жа Кропачова, хулиганы напали на полицию совершенно без причиныВ ответ для разгона толпы был применен слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и т.д.

Трое полицейских с ранениями оказались в больнице.

В связи со впышкой насилия организаторы досрочно прекратили дневную демонстрацию, созванную в знак протеста против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. И хотя акция была согласована с мэрией, в итоге на Старомесской площади собралось в несколько раз больше людей, чем заявляли организаторы. В заявке числилось всего 500 человек.

У большинства из них не было масок, и они не соблюдали социальную дистанцию.

Полиция вмешалась только после того, как некоторые участники начали нападать на нее после мероприятия.

Прага, Елена Васильева

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