Во Франции началась спецоперация по выявлению и искоренению экстремизма

На всей территории Франции началась спецоперация по выявлению экстремизма.

«Ведутся операции и усилена полицейская проверка 51 организации после убийства в прошлую пятницу в Конфлан-Сент-Онорин учителя истории», – рассказал СМИ министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин. «Ни минуты передышки для врагов республики», – отметил министр, добавив, что ведутся операции против нескольких десятков человек.

В беседе с радио «Европа 1» министр уточнил, что 51 организация «будет предметом определенного количества посещений со стороны государственных служб для проверки деятельности». «Некоторые из них будут распущены», – пообещал глава МВД.

Напомним, в минувшую пятницу уроженец Чечни 18-ти лет напал на учителя истории и географии, подкараулив его у школы, и жестоко убил, отрезав голову. Поводом для расправы послужило то обстоятельство, что учитель в рамках разговора о свободе слова показал на уроке детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Макрон назвал убийство терактом и преступлением против республики. По итогам заседания контртеррористического штаба уже принято решение о высылке из Франции более двух сотен лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму.

Париж, Елена Васильева

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