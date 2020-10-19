В Стокгольме мафия ввела комендантский час

Жителям района Тенста, что на северо-западе Стокгольма, запрещено вечером покидать дома. Но такой запрет ввели не власти, а местные преступные группировки, сообщает портал «Новости Швеции».

«Это были люди мафии, которые вышли и сказали гражданам, что они не должны выходить на улицы после 18:00. Эта весть распространилась как лесной пожар среди жителей района», – говорит Тереза ​​Розенгрен, начальник полиции района Ринкеби.

На вопрос, что будет с нарушителями нового порядка, она отвечает: «Их могут подвергнуть серьёзному физическому наказанию».

Ещё 25 августа ближе к вечеру полиция обнаружила, что в центре Тенсты необычно мало людей. В то же время в полицию поступила информация, что мафия ввела комендантский час.

«Я об этом ещё ничего не слышал. Я уверен, что полиция очень серьезно относится к этой информации и обязательно объяснит всем, что в Швеции применяются шведские законы, и они применяется в равной степени ко всем. Никаким преступникам не разрешается устанавливать какие-либо ограничения для честных граждан», – заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Полиция утверждает, что в Ярве (куда входят районы, преимущественно заселённые мигрантами из Северной Африки и Ближнего Востока Ринкеби, Тенста, Шиста, Хюсби и Акалла) действует шесть преступных группировок. Конфликт разгорелся ещё в июле между двумя из них, когда один из бандитов получил ножевое ранение и скончался от полученных ран. Напряженность между «Парнями без тормозов» (Filterlösa grabbar) в Ринкеби и «Гиенами из Хюсби» (Husbys hyenor) привела к гибели четырёх молодых людей и ещё большему количеству покушений на убийство.

Это уже не первый раз в этом году, когда преступные группировки берут власть в свои руки в некоторых районах Швеции.

Так, в Гётеборге молодые бандиты в масках установили блокпосты на улицах района Агеред. Машины и водителей останавливали и проверяли. В конце концов, полиции удалось навести порядок, но никто из бандитов наказан не был, так как, по мнению прокуратуры, молодые люди не совершили никаких противоправных действий.

Стокгольм, Елена Васльева

Стокгольм. Другие новости 19.10.20

В Варшаве стадион превращают в ковидный госпиталь. / Сегодня в Бельгии на 4 недели закрываются все бары, и вводится комендантский час. / Против учителя, показывавшегося карикатуры на пророка Мухаммеда, выпустили фетву. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»