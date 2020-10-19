Шведский мафиози попросил облегчить ему условия пребывания в тюрьме или вообще отпустить на свободу

Шведский мафиози требует облегчить ему условия содержания в тюрьме. По словам лидера преступной группировки, то, как он сейчас отбывает наказание, слишком жестоко. Поэтому он требует, чтобы его уже ранее сокращённый четырехлетний срок за подготовку к убийству, был ещё более сокращён.

32-летний глава банды был приговорен в феврале к шести с половиной годам тюрьмы за подготовку к убийству своего соперника в Гётеборге в 2019 году. Недавно его тюремный срок был сокращён до чуть более четырёх лет заключения. Теперь он хочет сократить его ещё больше – потому что считает, что условия содержания в особо охраняемом секторе тюрьмы настолько суровы, что ему следует облегчить наказание.

В письме, отправленном в Министерство юстиции, осужденный жалуется, что с 12 июля сидит в особо охраняемом секторе тюрьмы в Хэрнёсанде, что на восточном побережье Швеции. Там ему приходится носить форменную одежду, страдать от ограничений и требований подчинения, вторжения в частную жизнь, а также отсутствия условий реабилитации и реинтеграции в общество.

32-летний мужчина жалуется на то, что он оказался полностью изолирован от внешнего мира и не получает разрешений на свидания или телефонные звонки, и считает, что сидеть в особо охраняемом секторе тюрьмы намного сложнее, чем в обычной тюрьме.

По словам Ульрика Андерссона из отдела размещения Службы тюрем и пробации Швеции, именно закон решает, кого поместить в особо охраняемый сектор.

«Должен существовать риск того, что заключенный сбежит, и на воле будет продолжать серьезную преступную деятельность, или заключенным может заниматься серьёзной преступной деятельностью во время его пребывания в самом учреждении», – говорит он.

23 ноября 2020 года Верховный суд Швеции примет решение по ситуации 32-летнего гражданина. И у него есть шансы на смягчение приговора, так как в 2013 и 2015 годах осуждённые получали смягчение приговора от Верховного суда, или, например, 21 июня этого года, когда Апелляционный суд, смягчил приговор по причине пандемии COVID-19, сообщает портал «Новости Швеции».

Стокгольм, Елена Васильева

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