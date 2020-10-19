Гомосексуалистам Эстонии предложили переехать жить в Швецию

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил гомосексуалистам своей страны переехать в Швецию. Такое сообщение меньшинствам было озвучено в интервью Deutsche Welle.

Хельме предлагает в 2021 году в Эстонии во время муниципальных выборов провести референдум, чтобы внести в Конституцию Эстонии определение брака как союза мужчины и женщины.

Критики такого референдума говорят, что это не соответствует правам человека, что это проявление ненависти к сексуальным меньшинствам.

«Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак – это союз между одной женщиной и одним мужчиной, и всё. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем закон о сожительстве. Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали... А гомосексуалисты пусть переезжают в Швецию. Именно в этой стране к гомосексуалистам относятся более вежливо... Это не гомофобия. Я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, – гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду», – говорит Хельме и добавляет, что он сам не дружит с гомосексуалистами.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас осуждают это заявление. В Швеции пока не определились, как отнестись к наплыву в королевство эстонских гомосексуалистов, сообщает портал «Новости Швеции».

Таллин, Елена Васильева

Таллин. Другие новости 19.10.20

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