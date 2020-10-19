В Варшаве стадион превращают в ковидный госпиталь

Польское правительство начало преобразование стадиона «Народный» в Варшаве в первый в стране полевой госпиталь для пациентов с Covid-19.

«Первые работы начались в субботу », – говорится в сообщении правительства в понедельник.

Больница будет расположена в конференц-залах стадиона и будет рассчитана на 500 пациентов с Covid-19. По заявлению правительства, вместимость может быть увеличена до 1000 коек, сообщает CNN.

Польша сообщила о 132 смертельных случаях от Covid-19 в пятницу – это самый высокий ежедневный показатель смертности с начала пандемии. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране 175 766 случаев заболевания и 3573 смерти.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 19.10.20

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