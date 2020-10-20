Мэр Копенгагена признался, что домогался женщин и ушел в отставку

Спустя 11 лет мэр Копенгагена Франк Йенсен подал в отставку с поста главы мэрии датской столицы и ушел с поста заместителя председателя правительственной Социал-демократической партии. Он сделал это после того, как признался, что сексуально домогался женщин на светских мероприятиях.

59-летний политик, бывший министр юстиции, сказал, что давление на него в последние дни было слишком сильным. Оно начал расти после того, как на днях была опубликована статья, в которой две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах.

«Я решил подать в отставку с поста мэра, чтобы у моей партии было достаточно времени, чтобы найти мне замену до следующих местных выборов», – сказал Йенсен в заявлении в понедельник. Следующие муниципальные выборы в Дании состоятся в ноябре следующего года.

Йенсен извинился за свое поведение на своей страничке в Facebook. «Я был частью плохой, нездоровой, старой и укоренившейся культуры», – написал он.

Копенгаген, Елена Васильева

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