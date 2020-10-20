Ирландия первой в Европе ввела повторный локдаун из-за коронавируса

Правительство Ирландии объявило максимальный уровень эпидемиологической опасности по всей стране из-за роста заболеваемости коронавирусом и ввело самый высокий, пятый уровень ограничений, схожий с весенним локдауном. Карантинные меры рассчитаны на 1,5 месяца и начнут действовать с полуночи среды, 21 октября, сообщает BBC. Власти могут пересмотреть ограничения через четыре недели.

В Ирландии будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, а также музеи, галереи и другие учреждения культуры. Также не будут работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы. Заведениям общепита разрешено работать только навынос или в формате доставки еды на дом.

Жителям Ирландии запретят удаляться от дома более чем на 5 км, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. Власти просят население оставаться дома. Те, кто может работать в дистанционном формате, должны это делать, подчеркнули в правительстве. При этом продолжат работу школы и детские сады.

Контакты людей должны быть ограничены близким семейным кругом и уходом за больными, пожилыми и детьми. Запрещаются общественные и семейные собрания. Количество разрешенных гостей на свадьбу останется на уровне 25 до конца года. На похоронах могут присутствовать до 10 человек.

В телевизионном обращении в понедельник вечером премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что, несмотря на введение, вероятно, «самого строгого режима в Европе», нынешних ограничений самих оказалось недостаточно для значительного снижения уровня заболеваемости Covid-19.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Ирландии выявлена у почти 51 тыс. человек, от последствий заболевания скончались 1852 человека. За минувшие сутки в Ирландии зарегистрирован 1 031 новый случай заражения. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом, по данным минздрава, увеличилось за последние четыре недели более чем втрое – с 75 до 298.

Дублин, Наталья Петрова

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