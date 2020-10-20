Учителя, которому отрезали голову, посмертно наградят орденом Почетного легиона

Учителя, казенного в минувшую пятницу молодым чеченцем, посмертно наградят орденом Почетного легиона. Об этом во вторник сообщил в эфире BFM TV министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер.

Вручение награды состоится в среду на памятной церемонии в Сорбонне.

«Это символично. Таков мир учителей, мир образования. А он мученик…», – отметил министр национального образования.

Жан-Мишель Бланкер также предупредил, что память погибшего учителя Сэмюэля Пэти почтят во всех школах после начала учебного процесса: 2 ноября, после Дня Всех Святых, в учебных учреждениях продет минута молчания. «Разумеется, его почтят минутой молчания. Но также мы хотим провести просветительскую работу с учениками, и мы хотим, чтобы не было слепых пятен, чтобы это происходило во всех школах, всех колледжах, всех средних школах Франции без исключения», – отметил глава Минобразования Франции.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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