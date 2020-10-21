В ЕС реформируют единую сельхозполитику – она будет более экологичной и климатоориентированной

Министры сельского хозяйства Евросоюза договорились о реформе новой единой сельскохозяйственной политики блока с целью усилить контроль за экологическими и климатическими проблемами.

«Мы пришли к важнейшему соглашению», – заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер после встречи министров в Люксембурге, заверив, что в результате был достигнут «хороший баланс» между проблемами устойчивого развития, экологическими ограничениями и безопасностью пищевых продуктов. Принятые директивы должны быть одобрены Европейским парламентом прежде чем вступить в силу с января 2023 года, сообщает «Евроньюс».

Государства-члены ЕС также должны предложить дополнительные «экологические меры», которые выходят за рамки обязательных мер по охране окружающей среды. Предполагается, что любой фермер, который соблюдает эти добровольные правила, получит дополнительное финансирование.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 20.10.20

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