Датский инженер-изобретатель, убивший и расчленивший шведскую журналистку, пытался бежать из тюрьмы

Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненное заключение за убийство шведской журналистки Ким Валл, бежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена. В ходе побега он угрожал охранникам взорвать бомбу, но далеко уйти не сумел – его блокировали, а потом и задержали на дороге в районе Альбертслунн, примерно в 500 метрах от тюрьмы. Сбежавшего Мадсена окружили полицейские и саперы из-за того, что он, предположительно, надел на себя пояс со взрывным устройством.

Кроме того, по сообщениям датских СМИ, преступник изначально в тюрьме взял в заложники гражданское лицо, при этом у него в руках был «предмет, похожий на пистолет».

30-летняя шведская журналистка Ким Валл, готовившая статью об изобретателе, пропала 10 августа 2017 года после того, как отправилась в плавание вместе с Мадсеном на построенной им подводной лодке. Сначала Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он сказал, что женщина погибла в результате несчастного случая на подлодке. Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту судна, сообщает «Евроньюс».

Копенгаген, Елена Васильева

Копенгаген. Другие новости 21.10.20

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