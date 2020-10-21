В Ирландии зарегистрировано самое большое количество погибших от ковида с мая 2020 года

Во вторник Ирландия сообщила о 13 новых случаях смерти от коронавируса – это самый высокий показатель летальности зарегистрированный за день с мая.
Во время пресс-конференции главный врач Ирландии Тони Холохан рассказал, что смертельные случаи, о которых сообщалось, произошли в последние дни.
Также было зарегистрировано еще 1269 случаев инфицирования, заболевшие получают помощь дома или в больницах, в зависимости от степени тяжести болезни.
В понедельник – в тот же день, когда число заболевших в стране превысило 50 000 – ирландское правительство объявило, что введет самый строгий уровень ограничений в стране на следующие шесть недель, чтобы справиться с ростом числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции нового типа.
Белфаст, Елена Васильева
Белфаст. Другие новости 21.10.20
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