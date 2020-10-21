В Швейцарии родители назвали ребенка в честь провайдера, чтобы получить бесплатный интернет.

Как сообщает швейцарский новостной портал Blick, новая компания, вышедшая на рынок услуг связи, предложила провести бесплатный интернет на 18 лет в дом тех родителей, которые решатся назвать ее именем новорожденного. Такая пара нашлась – они назвали свою дочь Twifi.

Оба родителя в возрасте 35 и 33 лет не пожелали называть их имен из опасения, что они могут стать объектом для нападок.

Известно, что поучаствовать в акции предложил отец, который видел рекламную кампанию в интернете. Поначалу эта идея показалась ему абсурдной. «Но чем дольше я думал об этом, тем более уникальное имя мне нравилось, и, в конце концов, я был им очарован», – сказал мой отец. «Это же и его ребенок», – сказала мать. Но она тоже нашла, что предложенное имя – очаровательно. «Для меня Twifia означает связь. Что-то вроде вечной связи», – добавила она.

Надо добавить, что ребенка окрестили тремя именами, и Твифия – как раз третье.

Несмотря на это, Twifi планирует выполнять взятые на себя обязательства, даже если в течение следующих 18 лет обанкротится. «Тогда я позабочусь об этом сам, – сообщил Филипп Фотч, генеральный директор компании. – Это – вопрос чести».

Родители собираются складывать на специальный счет деньги, сэкономленные на интернете – он предназначен для их дочери. «Мы откроем сберегательный счет, и ежемесячно будем переводить туда 60 франков. В 18 лет она может использовать его для покупки машины или оплаты получения водительских прав», – отметили родители.

Москва, Елена Васильева

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