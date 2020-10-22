Ирландия вводит самый строгий в Европе карантин в связи с коронавирусом. Ограничения там начали действовать с понедельника – в связи с ухудшением статистик по заболеваемости. Как сообщил премьер-министр Майкл Мартин, ограничения будут действовать в течение шести недель, чтобы справиться с «ухудшающейся ситуацией с болезнью по всей стране».

Поздно в среду Мартин написал в Твиттере: «Сегодня вечером, когда мы думаем о следующих шести неделях ужесточения ограничений на уровне 5, нам просто нужно помнить, что мы делаем это для защиты наших семей и наиболее уязвимых в наших сообществах. Мы пройдем через это и увидимся снова. #LockdownEve. "

Ирландцев просят работать из дома, если они не оказывают жизненно важные услуги. Общественные собрания в домах и садах запрещены, но людям будет разрешено заниматься спортом в парках, закрытых от домов. Школы, службы по уходу за детьми и «основные розничные» продолжат работу. Бары и рестораны могут быть открыты только для приготовления еды на вынос и доставки.

На прошлой неделе в Ирландии было зарегистрировано увеличение почти на 2000 новых случаев заражения по сравнению с предыдущей, что побудило правительство ужесточить карантин.

Дублин, Елена Васильева

Дублин. Другие новости 21.10.20

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