В Лионе женщина с криками «Аллах акбар!» угрожала устроить взрыв

Железнодорожный вокзал «Пар-Дьё» во французском Лионе был эвакуирован в четверг из-за опасений теракта. Женщина с сумками в руках с криками «Аллах акбар!" угрожала себя взорвать, передаёт «Евроньюс».

Полиция немедленно оцепила место инцидента и блокировала злоумышленницу на платформе, но в какой-то момент началась паника – люди бросились врассыпную. Позднее женщина была задержана.

Вокзал «Пар-Дьё» расположен в центре Лиона, рядом – крупнейший в городе торговый комплекс с десятками магазинов, кафе и ресторанов, сообщает «Евроньюс». Движение поездов и общественного транспорта было приостановлено.

Инцидент в Лионе произошел на фоне возросшей напряженности в стране после убийства на прошлой неделе под Парижем исламистом учителя истории.

Лион, Елена Васильева

Лион. Другие новости 22.10.20

В Лондоне мужчина залез на Биг-Бен из-за карантинных мер. / Ирландия вводит самый строгий в Европе карантин. / Родители назвали ребенка в честь провайдера, чтобы получить бесплатный интернет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»