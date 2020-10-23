В Европе ежедневно выявляются десятки тысяч больных коронавирусной инфекцией

В Европе ситуация с коронавирусом осложняется с каждым днем все больше. Во Франции зарегистрирован максимальный с начала пандемии прирост числа случаев COVID-19: более 41 тысячи инфицированных выявлены только за прошедшие сутки. Эти данные, сообщает «Евроньюс», пришли в тот же вечер, когда правительство объявило о распространении комендантского часа на бОльшую часть департаментов страны. Премьер-министр Жан Кастекс назвал «тяжёлой» и «тревожной» эпидемическую ситуацию в Европе и во Франции в частности: «Комендантский час будет введен в 54 департаментах и ​​еще на одной заморской территории. В общей сложности он затронет 46 миллионов граждан. Вирус ускоряется, поэтому мы должны быстрее принимать запланированные меры. Эти ограничения – серьёзное испытание, я понимаю, но я также вижу, что их соблюдают».

В Бельгии госпитализированы более трёх тысяч больных COVID-19, в том числе бывшая премьер-министр Софи Вильмес – она находится в отделении интенсивной терапии. Её представитель говорит, что политик в сознании и чувствует себя, цитата, «относительно неплохо».

В правительстве отмечают, что если число больных будет увеличиваться нынешними темпами, то уже к середине ноября реанимации столкнутся с нехваткой коек.

В Германии заболеваемость ниже, чем в Бельгии и, тем более, Франции, но и там показатели стали хуже, чем когда-либо с начала пандемии. По данным Института Коха, за сутки зарегистрированы более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

На этом фоне правительство ФРГ расширило список эпидемически опасных регионов Европы – в него попали популярные горнолыжные курорты Австрии, Италии и Швейцарии – наряду с такими городами, как Лиссабон, Дублин и Копенгаген. По возвращении из так называемых «красных зон» в Германию необходимо сдать тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения результата, отмечает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

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