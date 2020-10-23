У шведского парламента сожгут Коран в память об обезглавленном французском учителе истории

В субботу, 24 октября, в 12.00 у стен парламента Швеции состоится публичная акция по сожжению Корана. Как сообщает портал «Новости Швеции», организаторы мероприятия таким образом намерены почтить память погибшего в минувшую пятницу в пригороде Парижа от рук исламского экстремиста учителя истории. Также организаторы акции намерены напомнить всем о конституционных правах граждан.

В конце сентября этого организаторы субботней акции уже оскверняли Коран перед Риксдагом, в результате чего к ним приезжали сотрудники полиции, которые сообщили о подозрении в совершении преступления «подстрекательство к этническим группам», а затем провели обыск по месту жительства зачинщика мероприятия. Но буквально через несколько дней прокуратура объявила о прекращении предварительного следствия.

Как видно, внимание правоохранительных органов не может остановить активистов. «Свобода выражения мнений не является чем-то незыблемым, свобода выражения мнений хрупка и для многих является чем-то очень абстрактным. Свободу слова легко защитить, но трудно восстановить, когда она исчезнет. Самюэль Пати пытался сделать то, о чем говорят многие критики ислама, он пытался реформировать ислам и интегрировать мусульман в наше открытое общество. Самюэль Пати – герой, заслуживающий похвалы во всех демократических странах. Самюэль умер с мудростью, которой многим в Швеции не хватает, ислам не может быть реформирован без крови, ислам не может быть интегрирован в открытое общество без крови. Ислам должен быть остановлен», – заявляют организаторы субботней акции по сожжению Корана.

Стокгольм, Елена Васильева

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