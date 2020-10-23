Швеция отменяет ограничение в 50 человек для спортивных и культурных мероприятий

Швеция отменяет ограничение на 50 человек для спортивных и культурных мероприятий. Разрешается также проведение театральных представлений, концертов и небольших спортивных мероприятий, с числом зрителей не более 300 человек. В то же время ужесточаются ограничения для ночных клубов – там нельзя собирать одновременно более 50 гостей, сообщает портал «Новости Швеции».

«Организаторы мероприятий в сфере культуры и спорта продемонстрировали явное желание взять на себя ответственность за организацию концертов, спектаклей и зрелищ, и теперь у них будет возможность взять на себя эту ответственность», – заявила министр спорта и культуры Швеции Аманда Линд.

Новые послабления касаются только тех мероприятий, где зрители сидят на своих местах, не передвигаясь по залу. Организаторам мероприятия, планируя рассадку, необходимо сделать так, чтобы зрители сидели на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Новые правила вступят в силу 1 ноября.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 23.10.20

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