Премьер-министр Чехии извинился за то, что страна страдает от второй волны коронавируса

Кризис с коронавирусом в Чешской республике оказался настолько серьезным, что, когда премьер-министр Андрей Бабиш стоял перед журналистами во время пресс-конференции в прямом эфире он сделал то, что часто делают немногие лидеры. Он извинился перед народом. Пять раз, сообщает CNN.

Бабиш признал, что он и его правительство допустили ошибки в борьбе с пандемией, и умолял людей соблюдать строгие правила изоляции.

«Я сожалею о новых ограничениях, которые повлияют на жизнь владельцев бизнеса, граждан, сотрудников. Я также сожалею о том, что де-факто исключил возможность этого, потому что я не мог представить, что это произойдет», – сказал Бабиш.

Покаяние чешского лидера произошло на фоне того, что другие европейские страны, включая Германию и Польшу, ежедневно сообщали о рекордных количествах новых случаев заболевания, а Ирландия готовилась ввести самую строгую изоляцию в Европе.

По данным Университета Джонса Хопкинса (JHU), в среду и Испания, и Франция перешагнули барьер в 1 миллион зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. В списке тех стран, у кого уже больше миллиона инфицированных также находятся США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Прага, Елена Васильева

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