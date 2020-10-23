Парижанин разогнал машину до 249 км/ч, чтобы успеть домой к комендантскому часу

В минувший четверг на автостраде А20 в Салон-де-Прованс полиция поймала злостного нарушителя правил дорожного движения. Автомобилист разогнал свою машину до 249 км в час, сообщает Le Figaro. 55-летний мужчина из парижского региона попытался объяснить свое поведение тем, что он «очень старался строго соблюдать комендантский час» и успеть домой до начала его действия.

Как сообщает газета, водительские права нарушителя были отозваны, а его автомобиль конфискован на штрафстоянку. Теперь нарушителя ПДД ждет суд.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Париже с 17 октября действует комендантский час. Он начинается в 21:00 и продолжается до шести утра. Нахождение на улице в это время без веских оснований чревато штрафом.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.10.20

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