Италия закрывает театры, кино, спортзалы и запрещает работу общепита после 18:00

Власти Италии объявили об ужесточении ограничительных мер, чтобы обуздать быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 26 октября до 24 ноября в стране закрываются театры, кинотеатры, спортзалы, бассейны, спа-центры, игровые залы. Распоряжение об этом подписал в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает ANSA.

Новые ограничения также предусматривают закрытие всех заведений общепита после 18:00 во все дни недели, кроме воскресенья. После 18:00 кафе и рестораны в будни и в субботу могут работать только навынос.

Гражданам настоятельно рекомендуется не передвигаться на общественном или частном транспорте, за исключением работы, учебы, по состоянию здоровья и в ряде других ситуаций.

Помимо этого, губернаторам областей предоставлено право решать, вводить ли дистанционное обучение в школах или нет. Такие решения будут приниматься руководством учебных учреждений.

Напомним, что в трех областях Италии – столичной Лацио, Кампании и Ломбардии, действует комендантский час. Покидать дома запрещено с 23:00 до 05:00. На этом фоне в Неаполе, а затем в Риме прошли массовые акции протеста против ужесточения коронавирусных мер, которые переросли в столкновения с полицией и беспорядки. В итальянской столице десятки участников неофашистской группировки Forza Nuova в балаклавах применили против полиции дымовые шашки и петрады, подожгли несколько мусорных контейнеров и повредили несколько автомобилей, информирует газета La Repubblica. По меньшей мере десять участников погромов были арестованы и двое полицейских получили ранения. Издание называет произошедшее «часом городской войны».

За минувшие сутки в Италии было выявлено рекордные 19 644 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 504,5 тыс. человек. За день умер 151 человек, общее число жертв Covid-19 составляет 37 210. Италия является одной из наиболее пострадавших европейских стран в первую волну коронавируса весной этого года.

Рим, Наталья Петрова

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