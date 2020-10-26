В Финляндии могут ввести уголовное наказание за рассылку интимных фото

Отправка интимных фотографий в Финляндии может оказаться вскоре уголовно наказуемой.

В следующем году местные депутаты намерены разработать закон, запрещающий рассылку нежелательного контента. В министерстве юстиции Финляндии уточнили, что тех, кто будет нарушать правила, можно будет наказывать лишением свободы на срок до полугода или штрафовать. Размер штрафа будет определяться, среди прочего, частотой рассылки нежелательного контента.

Финские законодатели поясняют, что вынуждены пойти на такой шаг после того, как большой процент женщин пожаловался на то, что в социальных сетях они регулярно сталкиваются с нежелательным контентом. Plan International провела опрос 14 000 девочек и женщин, около половины из которых заявили, что сталкивались со скабрезными фото и видео, рассылать которые они не просили. Получали такой контент 35 процентов опрошенных девочек и женщин в возрасте от 15 до 25 лет.

Впрочем, новый закон также будет применяться и к женщинам, которые рассылают мужчинам нежелательный контент сексуального характера.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 25.10.20

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