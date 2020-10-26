В Чехии из-за пандемии закрылись магазины – люди поехали на шопинг в Польшу

Польза в эти выходные пережила наплыв чехов – поскольку в Чехии из-за пандемии закрыли все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, люди поехали на шопинг в соседнюю страну. В основном людей интересовали товары для дома, хобби и одежда.

Как сообщает портал novinky.cz, чехи пользуются тем, что в Польше, несмотря на то, что вся страна из-за пандемии объявлена «красной зоной», все магазины продолжают работать. Расстояния между чешскими и польскими городами небольшие, поэтому на шопинг ездить удобно, а, с учетом того, что в Польше еще и более дешевый бензин – и выгодно.

Как сообщает novinky.cz, в субботу днем у большого магазина Касторама в Рацибуже до четверти машин были с чешскими номерами. Многие приезжали даже с прицепами.

«Нам сюда ближе, чем в Опаву, поэтому мы часто ездим сюда за покупками, два раза в месяц», – рассказал журналистам молодой человек из города Чучелны. – Мы ремонтируем ванную комнату, также нам нужны мешки для пылесосов. А пока мы здесь, мы еще посмотрим зимние сапоги и купим еды. Кто знает, когда снова откроются магазины в Чехии, да и в Польше все немного дешевле».

Продавцы в Рацибуже, однако, сообщили, что не в восторге от возросшего интереса со стороны чешских покупателей.

«Чешская Республика сейчас находится в худшем положении в мире по коронавирусу, она даже не рекомендует въезд иностранцам, например, если у них нет веских причин. А чехи приходят к нам за покупками, как ни в чем не бывало, в этом нет никакого смысла», – рассказал один из продавцов в «Кастораме».

Кроме того, поляки почти не сомневаются, что их магазины тоже скоро закроются, поскольку Польша копирует поведение Чехии в плане борьбы с коронавирусом.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 26.10.20

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