Sputnik trip: пражский бизнесмен предлагает поездки в Россию для вакцинации от коронавируса

В Чехии туристическое агентство организует для своих клиентов поездку в Россию для вакцинации от коронавируса. Как сообщает сайт novinky.cz, идея принадлежит Андрею Константинову, пражскому бизнесмену русского происхождения, который хочет сделать прививки доступными для нерусского населения. Поездка для постановки вакцины «Спутник V» обойдется покупателю примерно в 30 000 крон. Но чешские специалисты скептически относятся к данной идее.

«Я хотел дать чехам связь с Россией, потому что Россия – первая страна, разработавшая вакцину. Не прятаться за масками или за дверью изолированного дома, но, наконец-то, сделать то, что действительно работает», – объясняет бизнесмен Андрей Константинов.

Вакцина под названием Sputnik V была разработана Институтом Николая Гамалея в Москве. На базу ранее разработанных вакцин против Эболы и MERS, поставили комплекс, который дает иммунитет против коронавируса.

Однако его разработка сопровождается нестандартным процессом тестирования. Регистрация вакцины произошла 11 августа, перед началом третьего этапа испытаний, который контролирует побочные эффекты и общую эффективность вакцины.

Официально вакцинация российской коронавирусной вакциной может начаться на рубеже октября и ноября. Хотя вакцина должна быть в первую очередь предназначена для удовлетворения внутренних потребностей, по словам Константинова, получить вакцину для туристов не проблема. «У меня уже есть контракты с лучшими клиниками Москвы, вакцинация платная – и это не проблема», – говорит бизнесмен.

По словам Константинова, клиент, оплачивающий поездку за российской вакциной, должен сначала получить официальное приглашение из клиники. На основании этого заказчик получит визу на время, необходимое для тестирования. Вакцина вводится двумя дозами с интервалом в 21 день.

Говорят, клиники не отказываются от вакцинации иностранцев. «А если не получится, я верну деньги», – говорит Константинов.

За бронирование данного медицинского тура заказчик заплатит 3 тысячи крон. Помимо необходимых разрешений и получения виз, условием участия также является медицинское обследование, отрицательный тест на коронавирус и отрицательный тест на антитела.

Общая стоимость пребывания зависит от требований клиента и может составлять от 30 тысяч крон. «Это зависит от того, хочет ли он лететь на самолете более высокого класса, в каком отеле он хочет жить, на какой машине он хочет, чтобы его забрали в аэропорту», ​​– поясняет Константинов.

«Он также может выбрать, будет ли он делать первую прививку, а затем оставаться в России на три недели и отдыхать там де-факто. Тогда мы организуем для него программу – театр, музей, цирк. Или клиент может вернуться домой, подождать и вернуться за второй вакциной через три недели», – объясняет российско-чешский бизнесмен.

По словам Константинова, первые клиенты могут поехать вакцинироваться примерно через месяц. «Пока мы составляем список кандидатов, с которыми постепенно начинаем решать бумажные вопросы», – сказал он, добавив, что желающих поехать в Россию набралось уже около десятка.

Чешские власти пока не хотят комментировать коммерцию Константинова из-за отсутствия информации.

«У министерства нет информации о такой возможности, и без дополнительной проверки правдивости рекламы министерство здравоохранения определенно не рекомендует ни за что платить», – сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Криштоф Берка.

По словам молекулярного иммунолога Вацлава Горжейши, процесс разработки российской вакцины был нестандартным, но есть большая вероятность, что это вещество будет реально работающим. «Я бы не боялся, что это будет иметь какие-либо вредные последствия, это действительно исключение, особенно с вакцинами этого типа. Однако вопрос в том, насколько хорошо это будет работать», – сообщил Горжейши.

Он также признал, что если бы вакцина была доступна в Чехии, он бы сам ее себе поставил. Однако ехать в Россию из-за этого ему кажется бессмысленным.

Однако иммунолог и аллерголог Войтех Тон из Университета Масарика в Брно придерживается более критического мнения. «Если вакцина Sputnik V соответствует всем критериям безопасности и эффективности, гораздо более целесообразно привезти ее и зарегистрировать в нашей стране под контролем SÚKL, а не проводить вакцинацию за пределами ЕС», – сказал он.

Профессор Роман Члибек, руководитель группы эпидемиологов Минздрава, не ожидает, что российская вакцина будет разрешена для использования в ЕС в обозримом будущем. Если он получит ее, по словам Члибека, это произойдет в то время, когда в Европе уже будет собственная безопасная и зарегистрированная вакцина.

«Я бы определенно не рекомендовал чешским гражданам поездку в Россию за вакциной в это время. Некоторые побочные эффекты могут проявиться через несколько месяцев. Никакой риск для здоровья человека не стоит того», – считает эпидемиолог Члибек.

Денис Логунов, заместитель директора института Гамалея, разработавший вакцину, сам признал, что у вещества есть побочные эффекты. После вакцинации повышается температура, болит голова и болит место укола.

Между тем, чешско-российский бизнесмен Константинов подчеркивает, что не видит в своей инициативе никакой выгоды. «Никто мне не поверит, но я делаю это с человеческой точки зрения. Мне шестьдесят семь, и я очень удивлен и расстроен тем, как изменилось человечество», – объясняет он свою мотивацию.

«Я получаю только первые три тысячи из первоначального бронирования, из них я плачу своим сотрудникам, которые организуют поездку клиента», – добавил он. Остальные тридцать тысяч отправляются напрямую в компании, которым он заказывает посреднические услуги.

Прага, Елена Васильева

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