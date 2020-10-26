Во Франции за оправдание терроризма задержан чеченец

22-летний мужчина чеченского происхождения задержан во Франции по подозрению в оправдании терроризма. По данным телеканала BFMTV, сотрудники внутренней безопасности обратили внимание на профиль мужчины в Twitter. В частности правоохранители увидели, что задержанный поставил «лайк» под фотографией обезглавленного учителя.

Во время обыска в его доме были найдены оружие, патроны и ножи. При этом мужчина отвергает все подозрения в радикализации, сообщает «Евроньюс».

Как стало известно французским СМИ, молодой человек родился в России, сейчас живет в городке Блуа. В 2017 году он, еще будучи несовершеннолетним, был осужден за оправдание теракта в редакции Charlie Hebdo, совершенного в 2015 году.

Учитель истории и географии Самуэль Пати, преподававший в школе в городе Конфлюан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, был обезглавлен 16 октября. Преступник – 18-летний этнический чеченец. Он был застрелен полицией.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, получил статус беженца во Франции, где проживал последние 12 лет.

За несколько недель до смерти Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о важности свободы слова. При этом, чтобы не оскорблять чувства учеников-мусульман, он попросил их закрыть глаза или выйти из класса. Вскоре Пати начал получать угрозы от родителей школьников, и был вынужден обратиться с жалобой в полицию.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в отношении учителя была выпущена фетва.

Пати был посмертно удостоен Ордена почетного легиона – высшей награды Франции.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 26.10.20

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