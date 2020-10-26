Во всей Испании введен комендантский час

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен обратиться к парламентским группам с просьбой поддержать продление нового чрезвычайного положения, объявленного в воскресенье, до 9 мая 2021 года. Это необходимо, чтобы обуздать рост числа коронавирусных инфекций.

«Битва будет тяжелой, но при наличии социальной дисциплины, сопротивления, единства и духа победы мы снова ее выиграем», – отметил Санчес.

В соответствии с новым чрезвычайным положением с 23:00 до 6:00 по местному времени для всех регионов вводится комендантский час. Он вступил в силу с полуночи воскресенья. Исключение – Канарские острова, их комендантский час не затронул. Местные власти смогут корректировать время начала и окончания комендантского часа в пределах шестидесяти минут.

По словам Санчеса, местные власти также смогут ограничить поездки между регионами и ограничить общественные собрания из расчета не более шести человек.

«Реальность такова, что Европа и Испания полностью погрузились во вторую волну пандемии», – отметил Санчес. «Ситуация, в которой мы живем, является экстремальной».

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании один из самых высоких показателей заражения коронавирусом в мире: по состоянию на воскресенье выявлено 1046132 случая инфицирования и 34752 смерти.

Мадрид, Елена Васильева

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