Австрия вышла на пик заболеваемости коронавирусом

В Австрии за выходные зарегистрировано 6396 новых случаев заболевания Covid-19, что является максимальным показателем за 48 часов. Таковы данные Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов (AGES).
Общее количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в стране составляет 84130 человек.
Органы общественного здравоохранения отмечают, что сейчас в больницах проходят лечение от ковида1225 человек, из которых 174 находятся в отделениях интенсивной терапии.
В стране зафиксировано не менее 979 смертей от коронавируса.
На прошлой неделе канцлер Австрии Себастьян Курц объявил введении новых социальных ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, в том числе ограничение собраний в помещении до шести человек. На открытом воздухе могут собраться не более 12 человек.
Вена, Елена Васильева
Вена. Другие новости 26.10.20
Во всей Испании введен комендантский час. / Во Франции за оправдание терроризма задержан чеченец. / В Ла-Манше нигерийцы пытались захватить танкер. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube