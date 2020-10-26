Австрия вышла на пик заболеваемости коронавирусом

В Австрии за выходные зарегистрировано 6396 новых случаев заболевания Covid-19, что является максимальным показателем за 48 часов. Таковы данные Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов (AGES).

Общее количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в стране составляет 84130 человек.

Органы общественного здравоохранения отмечают, что сейчас в больницах проходят лечение от ковида1225 человек, из которых 174 находятся в отделениях интенсивной терапии.

В стране зафиксировано не менее 979 смертей от коронавируса.

На прошлой неделе канцлер Австрии Себастьян Курц объявил введении новых социальных ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, в том числе ограничение собраний в помещении до шести человек. На открытом воздухе могут собраться не более 12 человек.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 26.10.20

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