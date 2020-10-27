В Женеве образовался дефицит врачей и младшего медперсоанала

Больницы Женевы надеются на помощь получивших медицинскую подготовку добровольцев и недавно вышедших на пенсию сотрудников, чтобы справиться с ожидаемым в ближайшие дни рекордным числом пациентов с коронавирусом, сообщает «Евроньюс».

По признанию директора городской Университетской больницы Бертрана Левра, уже сегодня количество поступивших с диагнозом Covid-19 увеличивается по экспоненте каждые 3-5 дней. В Швейцарии, как и в других европейских странах, всё больше специалистов убеждены, что вторая волна будет масштабнее первой.

«В Швейцарии цифры сегодня неутешительные, – заявил на пресс-конференции в понедельник министр внутренних дел Ален Берсе, – на 100 тысяч населения приходится 600 случаев заражения коронавирусом. Число позитивных тестов за последние дни резко возросло, в целом наша страна оказалась на передовой эпидемии».

Сейчас в Университетскую больницу как можно скорее требуются 200 сотрудников: здесь будут рады видеть отошедших от дел терапевтов и младший медицинский персонал.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 26.10.20

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